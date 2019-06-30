Матвиенко: грузинские власти пытаются разорвать отношения с Россией

Грузинские власти хотят специально испортить отношения с Россией. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после заседания Межпарламентского союза в Женеве.

По ее словам, реального конфликта между двумя странами на данный момент нет — «Россия ничего не инициировала».

«У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Напомним, 20 апреля в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Вчера в Тбилиси прошло очередное массовое шествие. Таким образом активисты отметили десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии.