Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не будет выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе решила поддержать митингующих в Тбилиси, заявив, что больше никогда не будет выступать в России. Пост артистки опубликован на ее странице в Facebook.

Она отметила, что последним концертом в России для нее стало выступление в Москве на фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России», — подчеркнула Катамадзе.

Также она добавила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Напомним, вчера в Тбилиси прошло очередное массовое шествие. Таким образом активисты отметили десятый день протестов с требованием отставки Гахарии.