Минниханов и Азаров открыли бюст татарского поэта Энвера Давыдова в Самарской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли бюст татарского поэта Энвера Давыдова. Торжественная церемония состоялась в селе Камышла Самарской области.

Бюст Энвера Давыдова установлен перед районным домом культуры. В открытии бюста также принимала участие дочь поэта Алсу Абульянова.

Рустам Минниханов отметил, что произведения Энвера Давыдова получили общественное признание и внесли большой вклад в развитие татарской национальной культуры.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, заявил, что своим творчеством Энвер Давыдов прославил камышлинскую землю, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой посетит Самарскую область, где состоится X Всероссийский сельский Сабантуй. Также президент РТ примет участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

