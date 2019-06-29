Россия и Япония подписали программу по сотрудничеству в области туризма

Программа по совместным действиям в области туризма на период 2020-2023 годов подписана между Японией и Россией. Об этом сообщается в списке документов, согласованных в ходе рабочего визита президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Осаке.

Сотрудничество будет осуществляться между двумя ведомствами государств — Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и Японским агентством по туризму.

Стоит отметить, что с 2017 года японские власти смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам. В результате число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом, передает ТАСС.

Также в 2018 году Япония ввела новый облегченный визовый режим для российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам.

Напомним, вчера в Японии открылся саммит G20. Путин провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом.