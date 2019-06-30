Макрон пообещал приехать на празднование Дня Победы в России в 2020 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы. Об этом он сказал в репортаже, показанном в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Накануне во время переговоров на саммите G20 в Японии президент РФ Владимир Путин пригласил своего французского коллегу посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях в 2020 году.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду», — сказал Макрон.

Также он добавил, что празднование этой памятной даты важно для Франции, так как «страна многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся».

Ранее сообщалось, что Макрон собирается организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.