Минниханов и Азаров понаблюдали за борьбой на поясах на Сабантуе в Самарской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в X Всероссийском сельском Сабантуе, который состоялся в селе Камышла Самарской области в субботу, 29 июня.

Руководителя РТ в рамках рабочей поездки сопровождал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Политики посетили национальные подворья и соревновательные площадки Сабантуя, в том числе понаблюдали за борьбой на поясах, конными скачками и национальными играми.

«Сегодня Сабантуй является поистине всенародным праздником. Его любят и отмечают в разных регионах нашей страны. Это прекрасная возможность показать свою самобытность, культуру, обычаи», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Всего на праздник прибыло порядка 500 делегатов из 24 регионов России.

Напомним, сегодня Минниханов и Азаров открыли бюст татарского поэта Энвера Давыдова в Самарской области.