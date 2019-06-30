Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожали друг другу руки на демаркационной линии в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. После этого лидеры двух стран перешли на южную сторону.



Как сообщает CNN, Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который вступил на территорию Северной Кореи.



В прошлом КНДР посещали только два бывших американских президента: Джимми Картер (в июне 1994 года и в августе 2010 года) и Билл Клинтон (в августе 2009 года).

В настоящее время Трамп и Ким Чен Ын проводят закрытую двустороннюю встречу.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье встретится с лидером Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи.

