Новости общества

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин на саммите G20 предложил Эрдогану расширить инвестиционное сотрудничество

06:28, 29.06.2019
Путин на саммите G20 предложил Эрдогану расширить инвестиционное сотрудничество
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в японской Осаке в рамках саммита G20 предложил расширить инвестиционное сотрудничество России и Турции.

«Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиарда долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллиона евро», — сказал Путин на встрече с президентом Турции.

Президент России также отметил, что товарооборот между Россией и Турцией в 2018 году вырос на 16%, передает «РИА Новости».

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что отсрочек по поставкам Турции российских комплексов С-400 нет.

Напомним, что сегодня у Владимира Путина запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров