Путин на саммите G20 предложил Эрдогану расширить инвестиционное сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в японской Осаке в рамках саммита G20 предложил расширить инвестиционное сотрудничество России и Турции.

«Мы с вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиарда долларов, и сейчас, думаю, это надо ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллиона евро», — сказал Путин на встрече с президентом Турции.

Президент России также отметил, что товарооборот между Россией и Турцией в 2018 году вырос на 16%, передает «РИА Новости».

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что отсрочек по поставкам Турции российских комплексов С-400 нет.

Напомним, что сегодня у Владимира Путина запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

