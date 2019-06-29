Новости общества

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров раскритиковал качество ямочного ремонта на дорогах Башкирии

14:53, 29.06.2019
Хабиров раскритиковал качество ямочного ремонта на дорогах Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что его не категорически не устраивает качество ямочного ремонта на дорогах республики. Соответствующий пост опубликован на странице политика в Facebook.

По его словам, муниципальные и региональные чиновники живут надежной, что «если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется».

«Сегодня я проехал по уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет. А то, что сделано — не отвечает нормативам по качеству», — написал Хабиров.

Руководитель РБ также добавил, что существует ряд моментов, когда в программе «Дорожный эксперт» инцидент был закрыт, а в реальности ямы оставались на месте. Хабиров пообещал разобраться в ситуации.

«Там, где имеет место разгильдяйство — последуют дисциплинарные взыскания. Там, где нарушен закон — передам документы в прокуратуру», — подчеркнул он.

Напомним, в 2021 году в России заработает сервис, который сможет выявлять дороги с высоким риском ДТП.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров