Хабиров раскритиковал качество ямочного ремонта на дорогах Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что его не категорически не устраивает качество ямочного ремонта на дорогах республики. Соответствующий пост опубликован на странице политика в Facebook.

По его словам, муниципальные и региональные чиновники живут надежной, что «если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется».

«Сегодня я проехал по уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет. А то, что сделано — не отвечает нормативам по качеству», — написал Хабиров.

Руководитель РБ также добавил, что существует ряд моментов, когда в программе «Дорожный эксперт» инцидент был закрыт, а в реальности ямы оставались на месте. Хабиров пообещал разобраться в ситуации.

«Там, где имеет место разгильдяйство — последуют дисциплинарные взыскания. Там, где нарушен закон — передам документы в прокуратуру», — подчеркнул он.

Напомним, в 2021 году в России заработает сервис, который сможет выявлять дороги с высоким риском ДТП.