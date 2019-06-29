В Тбилиси началось очередное массовое шествие

Митингующие в центре Тбилиси начали массовое шествие в субботу, 29 июня.

Таким образом активисты отмечают десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии. Участники шествия пройдут по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы.

Жители держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также транспаранты и плакаты, передает «РИА Новости».



Отмечается, что в шествии принимают участие оппозиционные партии и их сторонники, жители регионов.

Напомним, 20 апреля в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией.

