Главное к утру: недопуск непривитых детей в школу, запуск 50 заводов по сортировке мусора в России, уход Билялетдинова из «Ак Барса»

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 апреля.

Минпросвещения России выступило с инициативой ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций. Согласно предложению, непривитые дети создают риск заноса инфекции в образовательные организации, что нарушает права других детей.

В 2019 году в России планируется запустить 50 заводов по сортировке мусора. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в прошлом году в стране было запущено 11 заводов с объемом переработки 2,3 млн тонн мусора. Заводы начали работу в девяти регионах страны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей. До этого порядок внесения изменений не был утвержден.

Олег Ханов покинул должность художественного руководителя Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Исполнение обязанностей художественного руководителя временно возложили на директора театра Иршата Файзуллина.

Элвин Грей собирается дать в Сибае концерт. Так он поддержит город «в непростой ситуации». Он анонсировал некоммерческий концерт на городской площади Сибая, который пройдет в мае.

Израильский космический аппарат «Берешит» потерпел крушение на поверхности Луны. Руководители миссии признались, что не смогли посадить аппарат. Стоит отметить, что «Берешит» — первый в истории частный аппарат, отправленный к Луне.

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс», в котором он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). Подробности ухода читайте в материале «Реального времени».

