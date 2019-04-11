В Башкирском драмтеатре с поста художественного руководителя ушел Олег Ханов

Олег Ханов покинул должность художественного руководителя Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, сообщается на официальном портале театра.

Исполнение обязанностей художественного руководителя временно возложили на директора театра Иршата Файзуллина. Олег Ханов продолжит свою актерскую работу в стенах театра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе перед зданием татарского театра «Нур» установили памятник Габдулле Тукаю. Снимок опубликовал в своем Facebook глава Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Табрис Яруллин. Открытие памятника было запланировано на 17 апреля. Однако позже его перенесли на 18-е. Церемония приурочена к дням Татарстана в Башкирии. Предполагается, что открывать памятник будет президент РТ Рустам Минниханов.



