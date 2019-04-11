В России в этом году запустят 50 заводов по сортировке мусора

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что в 2019 году в России планируется запустить 50 заводов по сортировке мусора.

«В этом году будет запущено 50 таких мусоросортировочных заводов с объемом переработки 6,6 млн тонн» — сказал Мантуров, уточнив, что заводы будут введены в эксплуатацию в рамках выполнения нацпроекта «Экология».

По словам главы Минпромторга РФ, в прошлом году в стране было запущено 11 заводов с объемом переработки 2,3 млн тонн мусора. Заводы начали работу в девяти регионах страны, передает RNS.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначителен и не соответствует международным стандартам. По словам Медведева, сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов в России составляет 10% от общего объема.