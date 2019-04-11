Зинэтула Билялетдинов: «Я понимаю, что пришло время что-то изменить»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал свое решение покинуть казанский «Ак Барс»:

— С момента прихода в «Ак Барс» в 2004 году я понимал, что это моя команда. За 14 лет, проведенных в Казани, республика, город, клуб, команда и наши замечательные болельщики стали для меня родными. Я всегда буду помнить успехи, которых нам удалось добиться вместе: самое первое чемпионство 2006 года, победу в Кубке европейских чемпионов в 2007-м, а затем два Кубка Гагарина, завоеванных с разницей в год — в 2009-м и 2010-м. И, конечно, наш третий Кубок — результат прошлого сезона.

«Ак Барс» дал мне возможность выиграть все эти трофеи вместе с прекрасной командой, перед замечательными казанскими трибунами. Именно из Казани меня пригласили в сборную России, и здесь же меня поддержали в сложный период карьеры. Успехи клуба — результат общей работы. Я всегда ощущал поддержку Татарстана и «Татнефти», чувствовал ответственность перед жителями республики, города и всеми болельщиками.

Но сейчас я понимаю, что пришло время что-то изменить. Я с 18 лет в хоккейной раздевалке, последние 22 года — на тренерской скамье. Посоветовавшись со своей семьей, важными в моей жизни людьми и клубом, я принял решение о завершении работы на посту главного тренера «Ак Барса».

Я благодарен всем, кто работал со мной в течение этих 14 лет, каждому игроку, каждому болельщику, приходившему на трибуны. Эта команда навсегда останется в моем сердце. «Ак Барс» ждет хорошее будущее, я в этом не сомневаюсь, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что сегодня стало известно, что Зинэтула Хайдарович покидает казанский «Ак Барс», в котором он работал с 2004 по 2011 годы и с 2014-го по 2019-й. Команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом страны (2006, 2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» выбыл в первом круге плей-офф КХЛ, проиграв 0-4 в серии омскому «Авангарду».