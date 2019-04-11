Медведев утвердил порядок внесения изменений в конструкцию машин, которые уже используются

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, сообщает ТАСС.

До этого порядок внесения изменений не был утвержден. Так, появились требования к документам, которые нужно представить. Принятое решение сделает государственный надзор в этой области более прозрачным и понятным.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам l квартала 2019 года в стране самой популярной новой иномаркой является KIA Rio, отмечает аналитическое агентство «Автостат». Автомобиль разошелся тиражом в 22,3 тысячи экземпляров. Затем следуют модели бренда Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris. Продажи составили 16,8 тысячи и 14,2 тысячи соответственно. В пятерку лидеров также попали Volkswagen Polo (11,8 тысячи) и Renault Duster (8,3 тысячи).



