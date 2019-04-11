У Израиля не получилось доставить на Луну первый частный луноход

Израильский космический аппарат «Берешит» потерпел крушение на поверхности Луны, сообщает «РИА Новости».

— Мы, к сожалению, не смогли посадить аппарат, — признал один из руководителей миссии.

«Берешит» — первый в истории частный аппарат, отправленный к Луне. 22 февраля он стартовал с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Ровно неделю назад «Берешит» смог выйти на лунную орбиту. Так Израиль стал седьмой страной в мире, которой это удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета вывела на орбиту индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильский лунный космический аппарат «Берешит», а также разведывательный аппарат ВВС США.