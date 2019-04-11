Минпросвещения выступило с предложением не пускать в школу детей без прививок

Минпросвещения России выступило с инициативой ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, сообщает «РИА Новости».

Такое заявление прозвучало в рамках круглого стола в Госдуме, посвященного проблеме отказа от прививок. Согласно предложению, непривитые дети создают риск заноса инфекции в образовательные организации, что нарушает права других детей.

Напомним, ранее Минздрав России вышел с инициативой — наказывать СМИ и интернет-ресурсы за пропаганду отказа от прививок. По мнению чиновников, публикации о поствакцинальных осложнениях не объективны и подрывают доверие к вакцинации. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов считает, что слухи возникают из-за отсутствия достоверной информации, и предлагает обязать Минздрав отчитываться о прививочной кампании, в том числе — о количестве осложнений.