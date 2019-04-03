Главное к утру: Минниханов в Нидерландах, массовое сокращение на «Саратовском электроагрегатном заводе», индекс креативного капитала Уфы и Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 апреля.

В 15 регионах России полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) могут переполниться через 5 лет. В Счетной палате заявили, что в 2017 году свалками и навалами мусора было занято почти 10 тыс. га земли. Причем 53% этой площади — земли населенных пунктов.

Глава Росавиации Александр Нерадько заметил, что Госдума должна принять поправки в законодательство, которые дали бы возможность профильным ведомствам ограничивать полеты самолетов в случае угрозы безопасности. Он подчеркнул, что в Воздушном кодексе это не урегулировано.

«Саратовский электроагрегатный завод» заявил о возможном сокращении 470 сотрудников. Это составляет немногим более 10% сотрудников предприятия. Минпромэнерго Саратовской области отмечает, что причина предстоящего сокращения численности работников в снижении загрузки предприятия.

Минобрнауки РФ подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о присуждении ученых степеней. Предлагается добавить требование публикации работы в изданиях, входящих в международные базы данных.

Во время рабочего визита в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздоровался со знакомым роботом. Встреча состоялась в технопарке Morion Digital. Там один из роботов узнал Медведева, так как они уже встречались на церемонии открытия технопарка.

Уфа и Казань опередили Москву по развитию креативной инфраструктуры. При этом по количеству креативных компаний и проектов первое место у российской столицы. Также Москва лидирует как город с самым высоким индексом креативного капитала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автомобильный кампус в городе Хелмонд (Нидерланды), который является национальной и международной точкой доступа, деловым центром для автомобильного бизнеса. Руководителю региона рассказали об истории создания автомобильного кампуса и его перспективах.