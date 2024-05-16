В Советском районе Казани построят новую дорогу от улицы Родины до Рихарда Зорге

Фото: Реальное время

В Казани началась подготовка проекта планировки и межевания линейного объекта «Дорога от улицы Родины до Рихарда Зорге». Постановление о подготовке проекта опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Проект должен быть готов до 7 апреля 2025 года. Заказчиком проекта выступает ООО «Энергетик».

Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани будет принимать и рассматривать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. скриншот со сборника документов мэрии Казани

На данный момент там находятся несколько хозяйственных корпусов, шиномонтажная, гаражи и склады.

Напомним, к саммиту БРИКС в Казани благоустроят 29 участков дорог и улиц. В этом году на дорожные работы в Казани выделено более 16 миллиардов рублей. Ремонт затронет около 40 участков, в том числе Вознесенский тракт и Горьковское шоссе.

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Рената Валеева