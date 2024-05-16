В этом году на выборах депутатов Госсовета республики впервые проголосуют 17 тысяч татарстанцев

Фото: Максим Платонов

В этом году на выборах депутатов Госсовета республики седьмого созыва впервые проголосуют 17 тысяч татарстанцев. Напомним, в сентябре 2024 года в 83 из 89 регионов России пройдут избирательные кампании различного уровня. В них примут участие около 55 млн человек. Такие данные были озвучены на 47-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана.

— Что касается голосования на выборах депутатов представительных органов государственной власти, то такие кампании пройдут в 13 субъектах. В Республике Татарстан мы будем выбирать депутатов Государственного совета. Отмечу, что на предстоящих выборах впервые проголосуют 17 тысяч татарстанских ребят. Наряду с другими категориями голосующих Центральная избирательная комиссия республики очень внимательно относится к молодым и будущим избирателям. Приглашение, разъяснение, информирование — впереди у нас большая работа. Уверен, мы проведем ее на достойном уровне, — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

В рамках заседания члены ЦИК республики также обсудили кадровые и организационные вопросы, в том числе наметили организацию образовательной программы для председателей территориальных избирательных комиссий республики. Напомним, в конце прошлого года Госсовет Татарстана утвердил новую схему одномандатных избирательных округов.

Разиль Самигуллин