«Саратовский электроагрегатный завод» заявил о возможном сокращении 470 сотрудников

ООО «СЭПО-ЗЭМ» (завод электроагрегатного машиностроения, который принадлежит ОАО «СЭПО») предупредило центр занятости о возможном сокращении 470 сотрудников, сообщает «Интерфакс».

Это составляет немногим более 10% сотрудников предприятия. Большинство из этих работников достигли пенсионного возраста. Минпромэнерго Саратовской области отмечает, что причина предстоящего сокращения численности работников в снижении загрузки предприятия.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил сумму финансирования гражданских инвестпроектов предприятий ОПК в ПФО. Он подчеркнул, что по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансирования инвестиционных гражданских проектов предприятий ОПК в ПФО превысила 6 млрд рублей. Это достигает 43% от всех подобных профинансированных проектов.







