«Саратовский электроагрегатный завод» заявил о возможном сокращении 470 сотрудников
ООО «СЭПО-ЗЭМ» (завод электроагрегатного машиностроения, который принадлежит ОАО «СЭПО») предупредило центр занятости о возможном сокращении 470 сотрудников, сообщает «Интерфакс».
Это составляет немногим более 10% сотрудников предприятия. Большинство из этих работников достигли пенсионного возраста. Минпромэнерго Саратовской области отмечает, что причина предстоящего сокращения численности работников в снижении загрузки предприятия.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев озвучил сумму финансирования гражданских инвестпроектов предприятий ОПК в ПФО. Он подчеркнул, что по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансирования инвестиционных гражданских проектов предприятий ОПК в ПФО превысила 6 млрд рублей. Это достигает 43% от всех подобных профинансированных проектов.
ЭкономикаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым