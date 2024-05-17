Сегодня в Казани до 15 градусов тепла, облачная погода и небольшой дождь

Фото: Реальное время

Днем казанцев ожидает облачная погода, небольшой умеренный дождь. Ветер юго-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +13°С до +15°С.

Ночью также будет облачная погода, но осадков не ожидается. Ветер юго-западный 6—11 м/с. Минимальная температура воздуха ночью — от 7°С до +9°C.



При этом в ближайшее время в Татарстане ожидается температура до +20˚.

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