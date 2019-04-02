Счетная палата: мусорные полигоны в 15 регионах России к 2024 году могут переполниться

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В 15 регионах России полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) могут переполниться через пять лет. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.

Там отметили, что в 2017 году свалками и навалами мусора было занято почти 10 тыс. га земли. Причем 53% этой площади — это земли населенных пунктов.

Всего в конце 2017 года в государственном реестре числилось 1,1 тыс. мусорных полигонов, пишет ТАСС.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в этом году в регионе появятся три новых полигона для мусора.