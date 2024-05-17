Серийное производство российских электромобилей «Атом» начнется в третьем квартале 2025 года

Фото: Максим Платонов

Серийное производство российских электромобилей, производимых татарстанской компанией «Кама» начнется в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании «Кама» Игоря Поваразднюка.

В настоящее время итоговая цена автомобиля неизвестна, однако называется диапазон от 2,5 до 3,5 млн рублей. Машина сможет развивать скорость в 100 км/ч за 8 секунд, запас хода модели составит до 500 километров.

Напомним, в начале года производитель электромобиля «Атом», компания «Кама», сообщила о значительном интересе к своему продукту со стороны бизнес-сегмента. Порядка 70% предварительных заказов пришлось на компании и организации.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин