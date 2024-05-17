Переименование Superjet, массовая атака беспилотников, запрет жидкостей для вейпов с добавками
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 мая:
- Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может переименовать самолеты Superjet (SSJ). Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, они могут получить название «Яковлев».
- В России хотят запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. По данным «Коммерсанта», после принятия этого распоряжения правительства будут разрешены к продаже только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (содержание не менее 94%) и пропиленгликоль (содержание не менее 95%).
- НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил в интервью ТАСС Сергей Рябков: «В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, — это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения».
- ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами на борту, сообщили в Минобороны РФ.
- Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию Запорожской АЭС и не обнаружили тяжелых вооружений, а также признаков запуска дронов.
- За ночь в Севастополе уничтожили десятки украинских дронов и безэкипажных катеров, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Из-за падения обломков дрона на подстанцию «Севастополь» в городе частично отключили свет. Власти решили отменить занятия в школах, учреждениях среднего образования и детсадах.
- Два украинских беспилотника атаковали Туапсе в Краснодарском крае. В результате падения одного из произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Оно уже локализовано, пострадавших нет.
- В Белгородской области дроны-камикадзе атаковали автомобиль и АЗС, где загорелся один из резервуаров. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в машине погибли женщина и ребенок.
- Всего ПВО РФ ночью уничтожила и перехватила более 100 украинских беспилотников: 51 над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, 6 — над Белгородской областью и один над Курской областью, сообщило Минобороны. Морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров в Черном море.
Дарья ПинегинаОбщество