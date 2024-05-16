Татарстанцам рассказали о форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходящем на территории «Казань Экспо»

Татарстанцам рассказали о проходящем на территории «Казань Экспо» форуме. Так, на полях KazanForum гостей встречают на двух языках. Специально обученные волонтеры приветствуют гостей на русском и английском языках. Это делается для того, чтобы гостям форума было комфортно на полях «Казань Экспо». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Сегодня в Казани жарко, и одно из самых популярных угощений — мороженое. Стаканчик пломбира в руках почти у каждого гостя. Волонтеры раздают мороженое в четырех точках «Казань Экспо», в каждую за раз привозят по 150 стаканчиков. За день разбирают тысячами. На полях форума есть все для духовного развития: светлые и просторные молельные комнаты.

Но главная особенность KazanForum, которая привлекает внимание гостей, — это любовь Татарстана к технологиям. На площадке Digital Tatarstan можно узнать о программных решениях и нейросетях. Гостей встречает робопес и предлагает сыграть в Pong. В России эта игра больше известна как «Арканоид».

После виртуальной реальности гости погружаются в телевизионную площадку. Они могут дать интервью всему миру из выездной студии ТНВ. В павильонах выставки можно увидеть технику, произведенную в Татарстане, Узбекистане и Белоруссии. Kazan Forum это полное погружение в происходящее. Например, можно посидеть в КАМАЗе или «Ансаде».

Особенность форума — названия залов, где проходят конференции. Большинство из них пронумерованы классически. Но есть залы с названиями материалов: камень и дерево. В первом обсуждают строительные проекты, а во втором — коммерческие в сфере недвижимости.

Напомним, вчера на панельной сессии Генпрокуратуры России в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Разиль Самигуллин