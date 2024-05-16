США готовы принять меры против Китая в случае их помощи ОПК России

Фото: Максим Платонов

Соединенные Штаты Америки готовы принять дополнительные меры против Китая в связи с тем, что Пекину приписывают помощь обороно-промышленному комплексу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Напомним, 10 мая официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайская сторона выступает против ограничений, введенных США в отношении китайских компаний. Он отметил, что предыдущая американская администрация ввела пошлины на китайский импорт, а нынешняя не только не пересмотрела этот шаг, но и активизировала процесс политизации экономических и торговых вопросов двух стран.

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Разиль Самигуллин