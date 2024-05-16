В России разработали новый подход к лечению аутоиммунных заболеваний

Фото: Татьяна Демина

На тематическом дне «Современные технологии для сбережения здоровья» на Выставке-форуме «Россия» академик РАН Сергей Лукьянов рассказал о новом подходе к лечению аутоиммунных заболеваний. Такие болезни, как сахарный диабет первого типа, ревматоидный артрит или болезнь Бехтерева, считаются неизлечимыми. Современная терапия позволяет пациентам с этими заболеваниями жить и работать, но не избавляет от них полностью.

Сергей Лукьянов заявил, что ученые решили предложить новый принцип действия препарата для лечения аутоиммунных болезней. Лекарство будет уничтожать только те клетки иммунной системы, которые вызывают заболевание, вместо того чтобы угнетать всю иммунную систему или атаковать молекулы связи.

Новая платформенная технология позволит бороться с мутировавшими или иммунными к лекарству клетками и снизит побочные эффекты привыкания. Это станет возможным благодаря тому, что лекарство будет применяться реже и более точечно.

Напомним, вчера профессор и завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала RT, ожидать ли появления в России новой группы штаммов коронавируса — FLiRT. Сейчас этот штамм распространяется в ряде стран.

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Разиль Самигуллин