Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Пермь
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Пермь во вторник, 2 апреля.
Планируется, что премьер-министр на территории технопарка Morion Digital проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона, уточнили в пресс-службе региональной администрации.
В рамках мероприятия обсудят господдержку инноваций, сокращение административных барьеров, вопросы информационной и маркетинговой поддержки, а также развитие сельскохозяйственной кооперации и экспорта.
Кроме того, Медведев посетит компании Promobot и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Вместе с ним в Пермь прибудут руководители министерств и ведомств, в том числе глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Напомним, ранее Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.ОбществоВласть
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