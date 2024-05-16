Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность организации SOTA media

Фото: Максим Платонов

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность иностранной организации SOTA media. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство также сообщило, что организация занимается публикацией материалов, которые направлены на дестабилизацию обстановки в России и создание напряжения в обществе.

Напомним, в начале года Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor (REM) нежелательной в России организацией. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.

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Разиль Самигуллин