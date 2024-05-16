Управляющая компания бренда «Макфа» перешла в собственность России

Фото: Максим Платонов

Управляющая компания бренда «Макфа» перешла в собственность России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись, появившуюся в ЕГРЮЛ.

Также в начале года бренд подал иск в отношении казанского предпринимателя Эльдара Асланова. Тогда организация просила у суда обязать ответчика запретить использование обозначения Vakma, а также изъять и уничтожить продукцию с таким названием.

В начале года арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению иск от одного из крупнейших в мире производителей макаронных изделий — челябинского супергиганта АО «Макфа» — к своему чебоксарскому коллеге «ВакМа». Сутью иска являлось нарушение авторских прав.

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Разиль Самигуллин