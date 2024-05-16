Минтимер Шаймиев поучаствовал в открытии памятной таблички, посвященной казанской обсерватории КФУ
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поучаствовал в открытии памятной таблички, посвященной включению объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие прошло во дворе Казанского университета в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».
Выступая на церемонии, Минтимер Шаймиев отметил, что Астрономические обсерватории Казанского университета стали четвертым объектом Всемирного наследия на территории Татарстана.
Напомним, 14 мая Минтимер Шаймиев встретился с послом Турции в России Танжу Бильгичем, который прибыл в Татарстан для участия в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».