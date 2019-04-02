Росавиация объяснила, почему сразу не смогла запретить полеты Boeing-737 MAX

Глава Росавиации Александр Нерадько заметил, что Госдума должна принять поправки в законодательство, которые дали бы возможность профильным ведомствам ограничивать полеты самолетов в случае угрозы безопасности, сообщает «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что в Воздушном кодексе это не урегулировано. Нерадько попросил помочь внести в положение о федеральном органе исполнительной власти (Росавиация, Ространснадзор или Минтранс) положение, которое устанавливает подобные полномочия.

Напомним, ранее Росавиация запретила полеты самолетов Boeing-737 Max в воздушном пространстве России. По словам главы ведомства Александра Нерадько, запрет будет действовать до особого указания, пишет «РИА Новости». 10 марта Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. Он вылетел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы и направлялся в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Все они погибли.



