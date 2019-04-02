Во время рабочего визита в Пермь Медведев поздоровался со знакомым роботом — видео

В рамках рабочей поездки в Пермь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил технопарк Morion Digital, сообщает russian.rt.

Там один из роботов узнал Медведева, они уже встречались на церемонии открытия технопарка. Роботы также сыграли для Медведева на музыкальных инструментах, один из них станцевал под русскую народную песню.



Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) в пермском городе Нытва. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Глава кабмина отметил, что Нытва является моногородом, «то есть монопрофильный населенный пункт.



