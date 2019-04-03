Уфа и Казань опередили Москву по развитию креативной инфраструктуры

Региональные центры опережают Москву по благосостоянию креативного класса, сообщает РБК.

Согласно очередному индексу креативного капитала, Уфа и Казань занимают соответственно первое и второе место среди десяти крупнейших российских городов по развитию креативной инфраструктуры, опережая Москву. При этом по количеству креативных компаний и проектов первое место у российской столицы. Также Москва лидирует как город с самым высоким индексом креативного капитала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани под мостом «Миллениум» может появиться общественное пространство для молодежи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. На своей странице в Instagram министр по делам молодежи рассказал, что это место уже сейчас «негласно принадлежит казанской молодежи», но власти хотят сделать его еще более привлекательным, чтобы у молодежи была площадка для самореализации.



