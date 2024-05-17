В центре Казани частично отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

В связи с подключением водопровода к централизованным сетям города в ряде домов Вахитовского района, а также в центре Казани будет прекращено водоснабжение. Это коснется 21 многоквартирного дома, школы и детского сада, а также 35 частных домов и других зданий.

По сообщению МУП «Водоканал», воды не будет с 9 часов 23 мая до 9 часов 24 мая по следующим адресам:

ул. Айвазовского, 2/6;

ул. Бутлерова, 34/13, 40/11, 43, 45;

ул. Маяковского, 10, 10в, 12, 13/34.

С полным списком адресов, в которых будет прекращена подача водоснабжения, можно ознакомится по ссылке. Напомним, 10 мая в Кировском районе Казани произошло временное отключение водоснабжения. Жители поселков Красная Горка, Аракчино и Юдино столкнулись с пониженным давлением воды и перебоями в водоснабжении.

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Разиль Самигуллин