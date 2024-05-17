За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами России

Фото: Максим Платонов

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 102 БПЛА над регионами России. 51 беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Крымского полуострова, 44 беспилотника — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской и один над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также в течение ночи Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Напомним, 15 мая Министерство обороны России сообщило, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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Разиль Самигуллин