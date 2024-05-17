Выпускники должны сразу работать, а не доучиваться у станка

Лучшие практики подготовки кадров обсудили в Нижнекамске

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В нижнекамском Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева собрались руководители профильных учебных заведений, специалисты по подготовке кадров промышленных предприятий и сотрудники управления образования из разных регионов страны. Сессию с партнерами СИБУРа организовал Корпоративный университет компании. Для чего нужен обмен лучшими практиками среднего профессионального образования (СПО), и что такое бесшовная профориентация — читайте в материале «Реального времени».

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Школы и СПО могут стать одним из драйверов развития промышленности РФ, если начать работать по-новому, для этого нужно построить систему бесшовной подготовки кадров. И очень важно наладить взаимодействие между организациями среднего профессионального образования из разных географий, создать некое сообщество, в котором они смогут делиться опытом. Об этом говорил управляющий директор, руководитель Корпоративного университета компании Рустам Галиахметов.

Рустам Галиахметов: «Два дня сессии мы посвящаем общению, обмену опытом и обсуждению лучших практик в неформальной обстановке». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Здесь сегодня наши партнеры из Свободного, Тобольска, Благовещенска, Казани, Нижнекамска. Два дня сессии мы посвящаем общению, обмену опытом и обсуждению лучших практик в неформальной обстановке. Сессия нужна для того, чтобы каждое учреждение стало сильнее и эффективнее, чтобы его выпускники приходили на предприятие не только с теоретическими знаниями, но и с практическими навыками и сильной мотивацией, — подчеркнул Рустам Галиахметов.



В разных регионах у представителей учреждений среднего профессионального образования разный уровень взаимодействия с будущими работодателями выпускников.

— На базе нашего колледжа совсем недавно прошли соревнования по профмастерству. Это был локальный этап чемпионата. За звание лучшего в профессии боролись сотрудники «Казаньоргсинтеза» — лаборанты, аппаратчики, операторы, машинисты насосных установок. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще, — поделилась председатель цикловой методической комиссии Технологии производственных процессов, преподаватель спецдисциплин КНХК им. В.П. Лушникова Наталья Трофимова.

У Амурского технического колледжа, по словам его директора Олега Кривцова, совместная работа с крупнейшими инвесторами региона пока только началась.

Олег Кривцов: «Мы приехали сюда, чтобы перенять лучшие практики». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы приехали сюда, чтобы перенять опыт нижнекамского Колледжа нефтехимии и нефтепереработки, вдохновиться его историей. Сегодня мы оценили оборудование, установленное в мастерских, вникли в нюансы образовательного процесса. Показались интересными дуальное обучение, практика наставничества. Для нас направление подготовки нефтегазохимических профессий — совсем новое, мы начали его только в 2015 году, — поделился Олег Кривцов.



В своем приветствии заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина отметила, что Нижнекамск — крупный промышленный центр, и для развития города такие встречи, поднимающие уровень среднего профессионального образования, очень важны.

Марина Камелина: «Нижнекамск всегда славился своей кузницей кадров». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сегодня наши выпускники востребованы по всей России. Хотелось бы, чтобы так было и дальше. Чтобы Нижнекамск по-прежнему был самым молодым городом Татарстана. Чтобы комфортная среда и достойное образование привлекали молодежь. Для этого нужен диалог науки, образования и промышленности. Идеальный выпускник СПО должен трудоустраиваться и сразу начинать работать, а не доучиваться. Здорово, что сейчас на этой сессии мы можем обменяться мнениями, обсудить важные вопросы, слышать и слушать друг друга, — сказала Марина Камелина.



Системный подход

Оптимальным решением для подготовки квалифицированных работников становится системный подход «школа — колледж — вуз — предприятие», который сейчас и внедряет компания в городах присутствия. При налаженном сотрудничестве с учебными заведениями он позволяет выполнить любой заказ от бизнеса по подготовке кадров. Начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Андрей Федоров предположил, что можно начинать профориентационную работу даже раньше — с детского сада.

Андрей Федоров: «Профориентационную работу надо начинать как можно раньше». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— С 2022 года в нашей стране реализуется огромный проект Минпроса РФ «Профессионалитет». Два нижнекамских учреждения СПО туда уже зашли, результаты вы сегодня увидели сами, — обратился к участникам сессии Андрей Федоров. — Сейчас промышленные предприятия нуждаются в специалистах рабочих профессий, это более 70% общей потребности в кадрах. Ситуацию осложняет отсутствие диалога между теми, кто готовит специалистов, и теми, кто их берет на работу. Мы должны не просто учить и выпускать, а готовить кадры для конкретного рабочего места. Сегодняшняя встреча как раз возможность связать две стороны, выработать общие концепции, которые продвинут нас вперед, — уверен Андрей Федоров.



Повышению уровня образовательных организаций и была посвящена дискуссия «Современные вызовы для системы СПО», которая началась сразу после официальной части сессии. Общение в ходе дискуссии получилось очень продуктивным — участники разбились на команды и презентовали успешные кейсы. Фокус внимания направили на две темы — специфику образовательного процесса и сотрудничество образования и промышленных предприятий. Руководители учебных заведений представили свои наработки аудитории и получили обратную связь. Первыми выступили нижнекамцы.

— В колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева реализуется программа дуального обучения, когда студенты последних курсов официально трудоустраиваются на предприятие. Также впервые организовали профориентационные занятия для учащихся 8-х классов «Моя первая профессия», это совместный проект Корпоративного университета и КНН, провели профильную смену в детском оздоровительном лагере, — рассказала главный эксперт по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима» Мария Рябова.

Меняются технологии, строятся новые производства, сложнее становятся рабочие задачи, идет цифровая трансформация — учебный процесс должен соответствовать всем происходящим изменениям. На дискуссии подняли и вопрос «отставания» системы подготовки кадров от требований рынка труда. Это одна из существенных причин того, что выпускники образовательных учреждений нередко не трудоустраиваются по специальности, полученной в учебном заведении. «Традиционное» профессиональное образование сегодня не может полностью решить проблему дефицита нужных для бизнеса квалификаций. Качество подготовки в вузах и колледжах на данный момент недостаточно для того, чтобы выпускник полностью соответствовал целевому профилю компетенций специалиста компании.

После дискуссии участники обсудили проекты возможного сотрудничества между образовательными организациями и компанией на круглом столе «Обмен лучшими практиками колледж — бизнес».

На экскурсии руководители учреждений СПО осмотрели реальное производство. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В насыщенную двухдневную программу сессии вошли также экскурсии на предприятие, в школу №36 и гимназию №2, круглый стол «Развитие процесса бесшовной профориентации от школы до предприятия» и практическая работа по формированию мастер-плана по взаимодействию на 2024 год.



Взгляд хозяйственника

Леонид Захаров — координатор межрегионального проекта бесшовной профориентации от школы до предприятия. Проект реализуется в Свободном, Тюмени, Тобольске, Томске, Нижнекамске, Казани и Зеленодольске.

— Мы привыкли, что профориентационная работа — это значит показать будущему специалисту возможности и научить его выбирать, что для него лучше. Логично, что в результате он выбирает переезд в большие города, как максимум в Москву. Полтора года назад зашла речь о новом формате профориентации. Можно учить детей не эффективному выбору, а эффективному конструированию из того, что есть, созданию некоего приемлемого варианта. Например, вот здесь я живу, здесь мой дом, мои родители, через дорогу есть образовательные ресурсы. Так почему бы ими не воспользоваться? Самое важное — научиться из существующего количества ресурсов конструировать достаточно приемлемый вариант и собственными руками доводить его до идеального. Если хотя бы четверть учащихся будет думать таким образом, тогда они приведут то место, в котором живут, в отличное состояние. Все будут приезжать и завидовать. Нужен взгляд крепкого хозяйственника, мышление в стиле: «я не поеду туда, где лучше. Я здесь в порядок все приведу», — считает Леонид Захаров.

Леонид Захаров (в центре) второй год занимается реализацией проекта бесшовной профориентации. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект бесшовной профориентации, которым занимается координатор программы Захаров, развивает и дополняет идеи федеральной образовательной программы внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты». Курс профориентационных занятий введен в прошлом году для всех обучающихся 6—11 классов. Он формирует у школьников готовность к профессиональному самоопределению, знакомит их с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда.



— В школах часто нет материалов для профориентационной работы. И тут мы можем подхватить, поделиться разработанными инструментами. Например, пятиклассники в одной из наших подшефных школ уже вполне сносно разбираются в социально-экономическом устройстве общества. Дети четко понимают, что такое налоговая система и зачем она нужна, выстраивают собственную модель идеального города. Мы идем от общего к частному, и такой подход буквально открывает им глаза. Они начинают понимать, в какие сферы наша страна готова вкладываться, где их ждут интересные задачи. В этот момент уже они могут представить себя в картине мира, свои цели, появляется понимание, что для этого надо сделать. Эти дети в будущем будут выбирать не профессию, а команду, в которой они хотят работать, задачи, которые им важны. И здесь важно не упустить этап среднего профессионального образования, чтобы получить из выпускника школы молодого специалиста — с рабочими навыками и сильной мотивацией, — подчеркнул Леонид Захаров.

Запрос на выпускников СПО

Высокая квалификация кадров — один из приоритетов компании. Поэтому в подготовке специалистов компания участвует, начиная с самого раннего этапа, и вырабатывает системный подход к образованию.

— Сейчас идет запуск олефинового комплекса ЭП-600, строится производство гексена, в Свободном достраивается «Амурский газохимический комплекс». Безусловно, мы заинтересованы в квалифицированных кадрах. Достаточно долго мы развивали взаимодействие с высшими учебными заведениями, сейчас фокус сместился на рабочие специальности. Мы видим большую адаптивность выпускников СПО. Ребятам, которые готовы и хотят идти дальше по карьерной лестнице, мы даем возможность набираться компетенций и получать высшее образование. Около 40% планируемого найма в компании — это выпускники колледжей и техникумов. Сегодня нам важно видеть, знать, понимать, чем живут учебные заведения, важно обозначить свои потребности. И эта встреча — инструмент для налаживания диалога, — отметила руководитель по управлению персоналом крупнейшей нефтехимической компании Наталия Салий.

Конкурентная среда

Сессия для руководителей учреждений среднего профессионального образования проходит впервые, но опыт диалога с образовательными организациями у компании уже имеется. В 2022 и 2023 годах были организованы сессии с высшими учебными заведениями — в КНИТУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участие в сессиях приняли почти два десятка ведущих российских вузов.

— Когда мы проводили в вузах сессии, подобные сегодняшней, обнаружили, что на такое есть огромный аппетит, это востребовано. Собраться, поговорить, побурлить, поделиться, что они из себя представляют сейчас. Сессии оказались крутым инструментом, чтобы стимулировать конкуренцию внутри среды, показать, кто на что способен. После такой встряски каждый участник подтягивает свои показатели, его вдохновляет чужой успех. В СПО такая же история. Только в еще более напряженной среде, — отметил руководитель проектов развития компании Александр Сесоров.

Сессия проходила в непринужденной атмосфере. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам Александра Владимировича, колледжи и техникумы выпускают рабочих, которые сейчас максимально востребованы, и должны очень быстро реагировать на изменения. Быстрее, чем вузы. Потому что специалисты рабочих профессий непосредственно соприкасаются с реальностью производства. За короткое время обучения будущие сотрудники компании должны получить максимально прикладные знания. Здесь имеют значение и оборудование, на котором ребята учатся, и экспертность педагогов.



— На этой сессии мы как раз хотим показать нашим СПО, что им есть куда двигаться. Кто-то из них продвинулся чуть дальше, кто-то стоит на месте, старается, но не получается. Здесь важно наладить взаимодействие. Если мы создадим экспертное сообщество, то они будут вытягивать друг друга вне зависимости от локализации конкретного учебного заведения. Важно, чтобы они работали как эксперты на благо всей компании, каждый — на своей территории по нашим профильным специальностям. Создавая такую экспертную группу, мы рассчитываем, что пусть и не быстро, такие вопросы сразу не решаются, но уровень экспертизы выпускников СПО будет расти, — рассказал Александр Сесоров.