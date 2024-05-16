Глава инвестфонда ОАЭ Дауд Аль Шезави: «Мы ищем пути к интеграции»

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Дауд Аль Шезави, президент инвестиционного фонда ОАЭ AIM Global Foundation, во время выступления на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал о том, как его организация ищет пути к международной интеграции.

— Мы стараемся укрепить сотрудничество между разными странами, особое внимание уделяя логистике. Организация ищет не только инвестиции в свою страну, но и готова вкладывать в другие страны, такие как Россия и исламские государства, — отметил спикер.

За последние годы геополитическая обстановка в мире усложнилась, что отразилось на логистических сообщениях. Это привело к увеличению стоимости страховки, перевозки и самих товаров. По словам Дауда Аль Шезави, эти проблемы позволили организации укрепить сотрудничество.

— Мы ищем поддержку со стороны других стран, стараемся найти пути интеграции, выстроить партнерские отношения. Например, вопрос логистики нас тоже касается, мы стараемся сформировать коридоры между разными странами. На данный момент нами настроено порядка 190 коридоров внутри нашей страны и между другими государствами. Мы стараемся максимально упрочить сотрудничество между странами, — рассказал Дауд Аль Шезави.

Одним из важнейших направлений работы для фонда является логистика. По его словам, организация стремится к укреплению сотрудничества между разными странами и нациями. Аль Шезави также подчеркнул, что инвестиции важны не только для его страны, но и для других государств, включая Россию и исламские страны.

По итогам пресс-конференции «Международные инвестиции: вчера, сегодня, завтра… Вызовы, возможности и роль Татарстана в развитии экономического сотрудничества» в Казани AIM Global Foundation ожидает усиления кооперации и сотрудничества между различными странами, а также надеется на заключение выгодных сделок и улучшение социальных и экономических результатов.

— На этом форуме мы во второй раз. Для нас интересно продемонстрировать нашу продукцию, которую мы можем представить российскому покупателю и всем посетителям. Мы, как Ливия, тоже импортируем много продукции из-за рубежа. Накануне наши коллеги обсудили некоторые вопросы с партнерами из России и других стран. Поэтому, мы считаем, этот визит стал для нас более чем полезным и положительным, — подытожил он.

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Олег Исаков