Рустам Минниханов: «Страны организации исламского сотрудничества открыты, всегда поддерживают нас»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Третий день работы в рамках XV Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» раис Татарстана Рустам Минниханов начал со встречи с делегацией Организации Исламского сотрудничества.

В ходе встречи он тепло вспомнил свой недавний визит в Гамбию для участия в Саммите глав-государств и правительств стран-участниц Организации Исламского Сотрудничества. Минниханов поблагодарил ОИС за хороший прием российской делегации и просил передать слова приветствия Генеральному Секретарю ОИС.

Раис республики подчеркнул, что всегда поддерживает все инициативы в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

— Страны организации исламского сотрудничества открыты , всегда поддерживают нас. Товарооборот республики со странами ОИС по итогам прошлого года вырос на 83%. Это говорит об очень серьезных перспективах, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Отдельно Рустам Минниханов донес мысль о том, что в России исламу уделяется серьезное внимание, о чем свидетельствует решение президента России Владимира Путина сделать KazanForum федеральным.



В рамках предыдущего дня международного форума руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннулина заявила, что Татарстан готов предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам.

— Мы готовы к реализации совместных проектов в части подготовки кадров, по образовательным учреждениям у нас очень хорошие позиции. Естественно, по «цифре» — у нас есть три ИТ-парка, Иннополис. Международные компании к нам приходят именно в части цифровизации. В этом Татарстан очень ярко выглядит на арене России. И по другим многим направлениям мы готовы предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам, помогать их командам на местах подбирать квалифицированный персонал, обеспечить им доступ к рынку, — отметила спикер.



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Олег Исаков