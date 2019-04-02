Минобрнауки выступило с предложением изменить требования для получения ученых степеней

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о присуждении ученых степеней, сообщает ТАСС.

Предлагается добавить требование публикации работы в изданиях, входящих в международные базы данных. Перечень международных реферативных баз данных станет утверждать Минобрнауки РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспатент занимается подготовкой законопроекта о служебных изобретениях. Ведомство предлагает дать разработчикам долю в доходах от продаж. «Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут получены с использованием его изобретения. Кроме того, изобретателю планируется дать право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не сделал этого в течение 3-4 лет», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете».



