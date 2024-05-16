Жители Татарстана хранят в банках более 950 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По данным на 1 апреля 2024 года, жители Татарстана хранят в банках 956,3 млрд рублей. Это почти на 23% больше, чем годом ранее. Большая часть этих средств (95%) хранится на рублевых вкладах. В денежном выражении это составляет 907,3 млрд рублей, что почти на 300 млрд больше, чем в предыдущем году.

Управляющий Отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин отмечает, что склонность граждан к сбережениям поддерживают высокие ставки по вкладам и рост доходов, в том числе зарплат.

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане за год сократился на 6% и составил 687,5 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились почти на 43%, до 42,4 млрд рублей.

Напомним, в 2023 году накопление наличных стало одним из самых популярных методов формирования сбережений у жителей России. Хранили наличные в прошлом году 60% граждан. Жители столицы прибегали к этому способу больше респондентов из регионов.

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Разиль Самигуллин