Правительство направит более 8 млрд рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам

Фото: Максим Платонов

Правительство направит более 8 млрд рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам. Распоряжение о распределении денежных средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято по поручению президента, которое он дал по итогам послания Федеральному Собранию.

Напомним, с 1 марта размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек, был увеличен с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года правительство России утвердило выделение из федерального бюджета и резервного фонда более 30 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы.

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Разиль Самигуллин