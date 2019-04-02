Рустаму Минниханову показали автомобильный кампус в Нидерландах

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Нидерланды посетил автомобильный кампус в городе Хелмонд, сообщает пресс-служба президента РТ.

Он является национальной и международной точкой доступа, деловым центром для автомобильного бизнеса. На сегодня в кампусе работают более 600 человек, кроме того, обучаются около 500 студентов. Рустаму Минниханову рассказали об истории создания автомобильного кампуса и его перспективах.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время круглого стола с участием деловых кругов Нидерландов выразил признательность руководству страны за поддержку общих проектов и инициатив, сообщает пресс-служба президента РТ. Минниханов отметил, что следует искать новые пути наращивания сотрудничества.



