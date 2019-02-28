Итоги дня: взыскание с Украины $144 млн в пользу «Татнефти», проект об ипотечных каникулах и иск к ОКБ им. Симонова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 февраля.

Арбитражный суд Ставропольского края сегодня потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн. Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года.

Саммит лидеров США и КНДР, который проходил во Вьетнаме, завершился сегодня раньше, чем планировалось. Кортежи Дональда Трампа и Ким Чен Ына покинули отель, где проходили переговоры. В Белом доме отметили, что на встрече лидеров двух стран не удалось достичь какого-либо соглашения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым и послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым. На обеих встречах обсуждались предстоящие визиты делегации Татарстана в эти страны.

МБУ «Дирекция парков и скверов» на торгах разыграет право на размещение 50 сезонных точек в 20 парках и скверах Казани в 2019—2020 годы. О том, по какому принципу будут размещены объекты, в чем власти жестко регламентируют предпринимателей, а что оставят им на откуп и с какими проблемами предстоит столкнуться арендаторам, — в репортаже «Реального времени» с открытой встречи представителей Дирекции парков и скверов с предпринимателями.

Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил Министерства обороны России подал в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова». Сумма требования составила 6,1 млн рублей.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ипотечных каникулах. В случае принятия документа будет установлен льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.



Управление ФСБ по Ульяновской области возбудило два уголовных дела по факту участия жителей Ульяновска в организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ). Дела возбуждены по части 1 статьи 282.2 и части 2 статьи 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Позже организатору и участникам ячейки избрали меру пресечения.

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения беседки на базе отдыха «Наша Поляна» в Тукаевском районе Татарстана. В строении на момент ЧП находились шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы.

В Кировской области приняли закон о компенсации льготникам 50% расходов на вывоз ТКО.