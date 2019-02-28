В Кировской области приняли закон о компенсации льготникам 50% расходов на вывоз ТКО
На пленарном заседании законодательного собрания Кировской области приняли закон, который закрепляет право отдельных категорий граждан на компенсацию расходов на оплату услуги по обращению с ТКО, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.
Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева заметила, что по закону компенсацию расходов на оплату услуги по обращению с ТКО получат ветераны труда, жертвы политических репрессий, многодетные малообеспеченные семьи.
Напомним, ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что перерабатывать мусор в столице Татарстана затруднительно из-за отсутствия спроса на объекты переработки.ОбществоВластьЭкономикаБюджет Кировская область
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Просмотрев многочисленные сообщения в СМИ о митингах в других регионах РФ, видно, что большинство их требований сводятся к уменьшению тарифа с человека, которые в большинстве регионов находятся в рамках 75 – 120 рублей, что не сопоставимо с ценами за месяц выставленными в платежках частным домовладениям в г. Кирове – 1000 – 2000 рублей в месяц! (В Ленинградской области написали, что в ГОД люди вынуждены будут платить «аж 1200 рублей»).
Такие размеры требуемых платежей с одной семьи живущей в частном доме выходят за рамки разумного и подрывают на корню все последние Послания В.В. Путина «О необходимости развития частного домостроения, подсобных хозяйств» и т.д. и т. п.
Мы не против «Мусорной реформы» и согласны платить с человека, но не с кв. метров!