В Кировской области приняли закон о компенсации льготникам 50% расходов на вывоз ТКО

На пленарном заседании законодательного собрания Кировской области приняли закон, который закрепляет право отдельных категорий граждан на компенсацию расходов на оплату услуги по обращению с ТКО, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева заметила, что по закону компенсацию расходов на оплату услуги по обращению с ТКО получат ветераны труда, жертвы политических репрессий, многодетные малообеспеченные семьи.

Напомним, ранее заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заявил, что перерабатывать мусор в столице Татарстана затруднительно из-за отсутствия спроса на объекты переработки.