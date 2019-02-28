В Татарстане возбудили уголовное дело после обрушения беседки на отдыхающих

Фото: МЧС РТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения беседки на базе отдыха «Наша Поляна» в Тукаевском районе Татарстана.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что двоим пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью — у них закрытые переломы различных частей позвоночника и ребер, пишет Chelny-biz.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются причастные к этому.

Напомним, что 16 февраля на базе отдыха «Наша Поляна» в Боровецком лесу Тукаевского района Татарстана обрушилась беседка, в которой находились шесть человек.



Спасатели выяснили, что обрушение произошло из-за схода снега с кровли двухэтажного дома, к которому была пристроена беседка.