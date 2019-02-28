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Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook

17:57, 28.02.2019
Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook
Фото: flickr.com

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook.

Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роскомнадзор также составил протокол о нарушении в отношении компании Twitter.

До этого ведомство сообщило о старте административного производства в отношении Facebook и Twitter. В ведомстве сообщили, что обе соцсети не ответили на требование локализовать личные данные пользователей из России.

В российском правительстве отметили, что будут настаивать на локализации данных Facebook и Twitter в России

Технологии
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