Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа завершилась досрочно, никаких соглашений не удалось достичь

Саммит лидеров США и КНДР, который проходил во Вьетнаме, завершился раньше, чем планировалось, сообщает Associated Press.

Кортежи Дональда Трампа и Ким Чен Ына покинули отель, где проходили переговоры. В Белом доме отметили, что на встрече лидеров двух стран не удалось достичь никакого соглашения, сообщает Reuters.

Напомним, ранее заявлялось о том, что 28 февраля президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын намерены подписать совместное соглашение. Подписание должно было начаться в 10.05 мск. Подробности о соглашении не раскрывались. Накануне в столице Вьетнама Ханое стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.