«Покупатель голосует ногами»: чиновники и бизнес обсудили проблемы сезонной торговли в Казани

С 11 марта стартует аукцион на право размещения 50 сезонных объектов в 20 парках и скверах. Предприниматели высказали пожелания и претензии организаторам

Фото: Максим Платонов

Право на размещение 50 сезонных «точек» в 20 парках и скверах Казани в 2019—2020 гг. разыграет исполком города на торгах, которые начнутся с 11 марта. О том, по какому принципу будут размещены объекты, в чем власти жестко регламентируют предпринимателей, а что оставят им на откуп и с какими проблемами предстоит столкнуться арендаторам — в репортаже «Реального времени» с открытой встречи представителей Дирекции парков и скверов с представителями бизнеса.

Проходимость падает — цены растут



На встречу с представителями Дирекции парков и скверов сегодня пришло около сотни предпринимателей — большой зал совещаний был полон. Как пояснили бизнесмены корреспонденту «Реального времени», сезонные торговля, общепит, прокат, аттракционы — дело прибыльное, поэтому за право разместить каждую точку идет нешуточная борьба.

— В прошлый раз цена на право размещения отдельных объектов подскакивала до 500—700 тысяч за сезон, но затраты окупились, — пояснил один из индивидуальных предпринимателей корреспонденту «Реального времени», пробираясь к своему месту. — Сейчас прибыльность упадет, конечно. Проходимость-то в парках уменьшается! Раньше в три парка — Горького, Урицкого, Победы — почти вся Казань ехала. А сейчас с улицы Гаврилова в парк Горького кто с детьми поедет, если рядом «Калейдоскоп»? Значит, условно говоря, раньше мимо точки за сезон проходил 1 миллион человек, а теперь пройдет 700 тысяч. А парков прибавляется, значит, проходимость еще уменьшится. Но доход все равно будет.

А директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров открыл встречу разговором о предстоящих расходах. Он сообщил, что стартовая цена каждой точки на аукционе будет определяться не ее кадастровой стоимостью, как в прошлый раз, а рыночной, которую определили эксперты.

Победитель, выигравший право размещения того или иного объекта, должен будет уплатить сразу за весь сезон — с 1 мая по 1 октября. Кроме того, сказал Закиров, за участие в аукционе придется заплатить 2 тысячи рублей.

Бизнесмены в зале тихо прокомментировали: выиграв право размещения на два сезона и внеся плату за один, всегда можно на второй год тихо уйти, если вдруг выяснится, что за место сгоряча переплатили.

Мороженое будет везде, кроме сквера Аксенова

Всего исполком намерен разыграть право на размещение 50 нестационарных объектов. Больше всего на торги будет выставлено точек продажи мороженого — 16 штук: по две в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу, по одному — в парках Победы, Урицкого, «Сосновая роща», «Крылья Советов», «Континент», Тинчурина, «Калейдоскоп», «Комсомолец», Лядском саду, сквере в Дербышках и на бульварах «Фестивальном» (у «Козьей слободы») и «Белые цветы» (на Абсалямова).

Кроме того, в парках и скверах разместят семь аттракционов, шесть вендингов (торговых автоматов), пять кафе, пять точек с квасом, четыре спортивных объекта (включая два тира в парках Победы и «Крылья Советов»), три мобильных объекта (передвижные торговые или общепитовские точки), два проката и два объекта фотоуслуг.

Рекордсменом по оснащению сезонными «точками» станет, безусловно, парк Горького — там их предусмотрено целых 11, со всем вышеперечисленным спектром услуг. В остальных парках и скверах будут размещаться от трех до шести точек, но в парке «Комсомолец», Лядском саду, в сквере «Дербышки», на Фестивальном бульваре — всего по две, а в парке Тинчурина, сквере Аксенова и на бульваре «Белые цветы» — и вовсе по одной. Причем в сквере Аксенова обойдутся даже без традиционного для летней торговли мороженого — там предусмотрен только торговый автомат (вендинг).

Осень пришла — провода «улетели»

Спектр вопросов к представителям исполкома со стороны бизнесменов оказался таким же широким, как список нестационарных объектов.

Бизнесмен Игорь Самойлов, к примеру, заговорил о проблеме, которая с аукционом на право размещения стационарных объектов напрямую не связана, но для бизнеса более чем актуальна. Он рассказал об электропроводах, которые в парке «Сосновая роща» по окончании каждого сезона пропадают, словно осенние листья:

— У меня бизнес зимний, я проложил провода, заплатил за них, за работу электрикам, а кончил работать — все это убираю. На мое место приходит другой предприниматель — начинает прокладывать все заново, снова тратится…

Марат Закиров согласился, что эта практика неправильная. И пообещал продумать вопрос об обеспечении предпринимателей в парках постоянными точками подключения. Благо места размещения нестационарных объектов из года в год практически не меняются.

Паровозик тут не пройдет

Предприниматель Айрат Мухаметзянов поставил вопрос ребром:

— Можно ли предлагать организаторам аукциона свои варианты аттракционов в парках?

— Приходите и предлагайте, — откликнулся Закиров. — Но имейте в виду, что на каждом объекте предусмотрено один-два аттракциона и требования к ним жесткие, оборудование должно быть сертифицировано.

— Для парка «Калейдоскоп» одних электромобилей маловато, — вступила в дискуссию представительница ИП Николаева.

— Я понимаю, о чем вы говорите, но то, что происходило в прошлом году в «Калейдоскопе», меня не устраивает, — резко возразил Марат Закиров. — Меня не устраивает, что паровозик движется, пересекая спуски с детских горок. Техника безопасности должна соблюдаться, поэтому паровозик и убрали. А по батуту тут были предложения — давайте их обсудим…

«Печка небесная» для ГИБДД

— У меня прицеп-печка, трудновато ее увозить каждый день. А оставлять в парке можно будет? — поинтересовалась Анна Кутепова, отработавшая прошлый летний сезон в парке Урицкого.

— Парк парку рознь, кроме того, у нас в парках нет системной охраны, — намекнул на опасность такой практики для бизнеса Закиров. — Но если прицеп, так сказать, максимально антивандальный, хорошо закрывается, то оставлять его под камерой, наверное, будет можно.

— Наша ГИБДД прислала мне штраф за езду в пешеходной зоне — мы завозили печку, — продолжила Кутепова.

— Ну по небу вы же в парк не пролетите! У вас есть договор, все документы, приносите к нам, и мы вступим с ГИБДД в полемику, — пообещал защиту бизнесвумен руководитель Дирекции парков и скверов.

Шар в темноте

Предприниматель Руслан, не назвавший фамилии, заговорил о трудностях работы в самом «хлебном» месте — парке Горького. Начал с жалобы: в прошлом году среди аукционной документации был размещен образец оформления нестационарного объекта общепита, который должны были установить сами предприниматели, но был он как две капли воды похож на его объект — и введенные в заблуждение претенденты стали взвинчивать цены на торгах, рассчитывая прийти на готовенькое.

Но первый зам Марата Закирова — Айгуль Латыпова сурово отчитала и оппонента, и заочно тех, кто неправильно понял условия конкурса, заявив, что документацию надо читать внимательнее, там указано: сдают объект в аренду или надо «приходить» со своим.

— В том году мы арендуемый павильон докрашивали, восстанавливали и переделывали по просьбе дирекции парков за свой счет, хотя по договору его должны предоставить готовым — намекнул на необходимость возмещения расходов Руслан.

— Вы были на равных условиях со всеми, некоторые люди вообще ставили павильоны за свои деньги, а у вас примерно 10 тысяч ушло на домик, — не согласилась Латыпова с постановкой вопроса.

— На самом деле 120 тысяч на 6 домиков, — возразил Руслан, но его уже не слушали.

— Мы хотели в парке Горького еще в июле прошлого года воздушный шар запустить, — включился через некоторое время в дискуссию Булат. — Целое лето обсуждали это с вами и только в сентябре вы сказали: да, можно. Но у нас специфика — воздушный шар может только вечером подниматься, а в сентябре уже темно!

— Где это, на зеленом поле? — поинтересовался Зарипов у своей заместительницы. — Зеленая территория для других целей предназначена, но мы подумаем.

А затем руководитель Дирекции парков и скверов заметил, что вопросов у Булата многовато и предложил направить их в письменном порядке.

Дорог пирожок в парке, да не купят

Незамеченным остался вопрос Булата о том, кто должен бороться в парках с конкурентами честно выигравших аукцион бизнесменов — с несанкционированной торговлей.

А производитель и продавец снеков Булат Мухтасибов подошел к вопросу о конкуренции с другого бока:

— В некоторых парках, где большая проходимость, цены на пирожки и другие продукты безбожно взвинчивают. У меня продукт специфический, его не просто готовить, затраты высокие. А сильно поднимать цену я не могу — конкурентов много. Вы не хотите отрегулировать ценообразование?

— Бизнес сам себя отрегулирует, — парировал участвовавший во встрече с предпринимателями председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов. — У нас для этого законных оснований нет. А устанавливать для разных парков единую цену на пирожки нет смысла: там, где пирожками торгуют многие, — цена на них высоко не поднимется. Там, где мало точек, например, как в сквере Аксенова, покупатель проголосует ногами. Если ему покажется дорого — он пойдет и купит в другом месте, пусть не в парке, но поблизости.